Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu'ndan Kuzey Makedonya'ya Öğretmen Ziyareti

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu organizasyonuyla Kuzey Makedonya'dan gelen 43 öğretmen, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Soydaş öğretmenler Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren öğretmenler, Sezer'e başarı diledi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu'nun etkinlikler düzenlemeye devam ettiğini kaydetti.

"Balkanlar'da Türk olmak"

Kuzey Makedonyalı öğretmenler, Trakya Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen Balkanlarda Türk Olmak Konferansı'na katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de görevine atanmasının ardından rektör olarak üniversitedeki ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Hatipler, platformun Balkanlardaki dostluğu, kardeşliği, şehirler arasındaki iş birliğini artırdığını söyledi.

Balkanlarda Türk olmanın iki özelliği ayakta tutmak anlamı taşıdığını belirten Hatipler, "Balkanlar'da Türk olmak adalet ve istimalet demektir. Balkanlar'da Türk olmak bugünlerde her ne kadar yıkık bir köprü, cemaati kalmamış bir cami, kapısına kilit vurulmuş mescit, talan edilmiş Türk mezarlığı gibi görünse de aslında tarihin yazdığı gerçek Balkanlar'da Türk olmak adalet ve istimalet demektir." diye konuştu.

Konferansa Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve akademisyenler katıldı.

Kuzey Makedonyalı öğretmenlere yönelik kentteki programlar hafta boyunca sürecek.