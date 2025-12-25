Trakya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne'de Eski Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Regaip Kandili'nin kalplerin duayla arındığı müstesna gecelerden biri olduğunu söyledi.

Müslümanların bu mübarek gecede günah ve hataları için Allah'tan af dilediğini belirten Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek üç ayların hayırlara vesile olmasını niyaz etti.

Vaazın ardından namaz kılındı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde düzenlenen kandil programında vatandaşlar dua etti.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" konulu vaaz verildi.

Vaazın ardından yatsı namazı kılındı. Program sonunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.