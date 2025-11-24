Edirne'nin kurtuluş günü kutlama mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Edirne'nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, en zorlu dönemlerde dahi hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğini ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Balkan Savaşları'ndaki Edirne savunmasının eşsiz komutanı Şükrüpaşa ve fedakar askerlerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların yokluklar içindeki direnişi, vatan sevgisinin en yüce örneğidir. Edirne'nin kesin kurtuluşu ise Büyük Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı zaferiyle mümkün olmuştur.

Atatürk, yalnızca savaş meydanlarında değil, diplomasi masasında da milletinin hakkını savunmuş ve Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Edirne'mizi işgalden kurtararak bizlere miras bırakmıştır."

Gencan, kent yöneticileri olarak emanete sahip çıkma bilinciyle çalıştıklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alınan güç ve ilhamla çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Gencan "Edirne'mizi tarihi dokusunu koruyan, kültür ve sanatla gelişen, modern şehircilik anlayışıyla büyüyen, her vatandaşımızın mutlu olduğu aydınlık yarınlara taşıma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Edirne'yi bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 25 Kasım Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Edirne. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurtuluş günlerinin milletin bağımsızlık şuurunu pekiştiren özel günler arasında yer aldığını ifade etti.

İba, kurtuluşa giden yolun her aşamasının ayrı bir kahramanlık destanı ile dolu olduğunu belirtti.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının hiçbir zaman sönmediğini ifade eden İba, 25 Kasım'ın yalnızca bir kurtuluş tarihi olmadığını, aynı zamanda milletçe birlik olmanın, bağımsızlığa sahip çıkmanın güçlü bir sembolü olduğunu bildirdi.

Türk milletinin birbirine kenetlenerek verdiği mücadelenin örneklerle dolu olduğunu vurgulayan İba, bu toprakların insanlarının acı çekmesine rağmen özgürlüğünden vazgeçmediğine dikkat çekti.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de asla düşmana boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini belirten İba, "Yurdumuzun her köşesinde bütün milletimizin birbirine kenetlenerek verdikleri şanlı mücadele, vatan sevgisi ve bağımsızlık idealinin tarihi örnekleriyle doludur. Edirne'miz, verdiği üstün mücadeleyle tarihimizin onurlu sayfalarındaki yerini almıştır. Bize düşen görev, sadece bu şehre ve emanetlere sahip çıkmak, sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehrin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır." ifadelerine yer verdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan İba, gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

-ETB'nin mesajı

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Borsa Meclis Başkanı Feridun Çatalçekiç ortak kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin başlattığı kurtuluş mücadelesinin en kilit noktalarından Edirne'nin kurtuluşunun 103. yılını kutlamanın haklı onurunun yaşandığı belirtildi.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediği, kutsal vatan topraklarını canı, kanı pahasına düşman işgalinden kurtardığı ifade edilen açıklamada, "Bundan tam 103 yıl önce bugün, bir destan da serhat şehri Edirne'mizde yazılmış ve yerel güçlerin de desteğiyle düşman kuvvetleri topraklarımızdan uzaklaştırılmıştır. Bu vesileyle Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.