Edirne, Müze Sayısıyla Türkiye'de 5. Sırada Yer Aldı

Türkiye genelinde müze sayısı bakımından öne çıkan iller arasında Edirne, 18 müze ile 5'inci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre, İstanbul 94 müze ile ilk sırada bulunurken, Ankara 70, İzmir 32, Bursa ise 29 müze ile dikkati çekti. Edirne, bu illeri takip ederek müze sayısında 76 ili geride bıraktı.

Edirne müzelerinde kayıtlı eser sayısı 2 bin 194 olarak belirlendi. Bu rakam kenti, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kütahya, Bursa, Malatya, Eskişehir, Kastamonu, Balıkesir, Aydın ve Antalya'nın ardından Türkiye genelinde 13'üncü sıraya taşıdı. Eser sayısında ise 68 ili geride bıraktı.

Edirne, 2024 yılında müzelerine gelen ziyaretçi sayısıyla da öne çıktı. Kentteki müzeleri yıl içinde 890 bin kişi ziyaret etti.

Bu rakam Edirne'yi, İstanbul (6 milyon 720 bin), Ankara (2 milyon 59 bin), Bursa (1 milyon 659 bin), Eskişehir (1 milyon 445 bin) ve Gaziantep'in (1 milyon 50 bin) ardından Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen iller arasına taşıdı. Edirne bu çekim gücüyle 75 ili geride bıraktı.

Kentte Türk ve İslam Eserleri, Edirne, Balkan Tarihi, Selimiye Vakıf Eserleri, Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Edirne Kent, Hasan Ali Yücel Çocuk, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık, Milli Mücadele ve Lozan, İlhan Koman Heykel ve Resim, Osman İnci, Uzunköprü Kent, Keşan Kent, Ekmekçizade Kervansarayı, Balkan Üniversiteler Birliği ve İzzet Erbay Teknoloji ile Doğa Tarihi müzeleri yer alıyor.

"Müze sayımız 18'e ulaştı bu çok güzel bir şey"

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, AA muhabirine, müzelerin kentlerin tarihi ve sosyal değerlerini geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe taşıyan en önemli bilgi merkezleri olduğunu belirtti.

Edirne'de 18 müze olduğunu, kültür turizmin gelişmesinde müzelerin önemli bir yer tuttuğunu aktaran Bilar, kentte gelen turistlerin bir çok müzeyi gezme fırsatı bulduğunu anlattı.

Kentteki müze sayısının artmasıyla bu müzelerin tanıtımının daha da önem kazandığını anlatan Bilar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Müzelerin daha iyi tanıtılması gerekir. Bence en önemli şey müzeye dönüştürülecek olan tarihi binanın yaşayan müze olarak geleceğe taşınması. Bunun en büyük kanıtını Sağlık Müzesi'nde görüyoruz. Çünkü o müze geçmişi, bugüne ve geleceğe taşıyor.

Kurulduğu yıllardaki görevini biz bugün müzeye dönüştürerek çocuklarımıza anlatıyoruz. Onun içindir ki müzeler aynı zamanda eğitim merkezleridir. Halkın ve ziyaretçilerin kentin kültürel ve tarihi değerleri ve geçmişiyle buluşmasını sağlar."

"Kırkpınar ve göç müzelerinin de açılması gerekir"

Bilar, Edirne'de müzeler konusunda hala büyük eksiklerin olduğunu belirtti.

Kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleriyle ilgili bir müzenin olmamasının büyük eksiklik olduğunu anlatan Bilar," Edirne dediğimizde akla Kırkpınar Yağlı Güreşleri geliyor fakat bizim bununla ilgili bir müzemiz yok. Bir de savaşlar ve istilalar nedeniyle en çok göçlerin olduğu bir kent burası. Burada bir göç müzesi de yok. En kısa sürede Kırkpınar ve göç müzelerinin de açılması gerekir." dedi.

Bilar, her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı artan Edirne'de altyapı eksiklerinin de biran önce tamlaması gerektiğini sözlerine ekledi.