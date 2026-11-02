Edirne Lisesi 169 yıllık eğitim geleneğini tarihi binasında sürdürüyor

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Edirne Lisesinde öğrenciler, tarihi bir yapının sınıflarında eğitim görerek kentin iki asra yaklaşan eğitim mirasına tanıklık ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Edirne'nin köklü eğitim kurumu olan Edirne Lisesi ele alındı.

Temelleri 1857 yılında açılan Edirne Mekteb-i Rüştiyesine dayanan okul, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim geleneğini sürdürüyor.

Kuruluşundan itibaren farklı dönemlerde "Edirne Mekteb-i Rüştiye-i Mülkisi", "Edirne Mekteb-i İdadi-i Mülkisi", "Edirne Mekteb-i Sultanisi" ve "Edirne Erkek Lisesi" adlarıyla eğitim veren kurum, kentin eğitim tarihinde önemli yere sahip.

Edirne Lisesi, 1941-1942 eğitim öğretim yılından itibaren Erkek İlköğretmen Okulundan devralınan tarihi binada eğitim faaliyetlerini devam ettiriyor.

Geniş bahçe içerisinde yer alan tarihi yapı, mimari özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Bodrum, zemin ve bir kattan oluşan binanın simetrik cephesi, kuleleri ve kurşun kaplı baklava dilimi şeklinde işlenmiş kule çatıları yapıya karakteristik bir görünüm kazandırıyor.

Tarihi koridorları, yüksek tavanlı bölümleri ve geçmişten izler taşıyan mekanlarıyla okul, öğrencilerine yalnızca ders gördükleri bir eğitim ortamı değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih alanı sunuyor.

Öğrenciler, kuşaklar boyunca aynı eğitim geleneğini paylaşan mezunların izlerini de taşıyan bir ortamda öğrenim görüyor.

Okulun geçmişinde Türkiye'nin kültür ve eğitim hayatında iz bırakan çok sayıda isim de bulunuyor. Arif Nihat Asya, Hüseyin Nihal Atsız, Suut Kemal Yetkin, Orhan Şaik Gökyay ve Nihat Sami Banarlı gibi edebiyatçı ve yazarlar okulda öğretmenlik yaptı.

Liseden ünlü heykeltıraşlar İlhan Koman ve Tankut Öktem, ressam Hayri Çizel, besteci Emin Ongan, sinema oyuncusu İstemi Betil, yazarlar Memduh Şevket Esendal ve Kandemir Konduk'un da aralarında olduğu birçok ünlü isim yetişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Aralık 1930'daki ziyareti de okul tarihinin önemli anıları arasında yer alıyor.

Edirne Lisesi'nin eğitim mirası, okul yerleşkesindeki Edirne İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde de yaşatılıyor. Geçmişte okul müdürü lojmanı ve ofisi olarak kullanılan tarihi yapıda oluşturulan müzede, eski eğitim araçları, laboratuvar malzemeleri, mobilyalar, belge ve görsel materyaller sergileniyor.

Böylece öğrenciler bir taraftan çağdaş eğitim olanaklarından yararlanırken, diğer taraftan içinde bulundukları tarihi atmosfer sayesinde geçmişle doğrudan bağ kurma imkanı buluyor.

Yaklaşık 170 yıllık eğitim geleneğini kuşaktan kuşağa aktaran Edirne Lisesi, tarihi binası, eğitim müzesi ve yetiştirdiği isimlerle kentin eğitim belleğinin önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Birçok ünlü ismi yetiştirdi

Okul Müdürü Recep Şentürk, AA muhabirine, Edirne Lisesinin 169 yılda ülke tarihinde büyük izler bırakmış çok sayıda insan yetiştirdiğini söyledi.

Liseden yetişenler arasında devlet bakanları, belediye başkanları, üst düzey bürokratlar, bilim insanları, farklı alanlarda çalışan birçok sanatçı, milli sporcular ve rekortmenlerin bulunduğunu belirten Şentürk, okulun koridorlarında gezerken kendilerini tarihi bir yolculuğun içerisinde bulduklarını dile getirdi.

Öğrencilere eğitimin yanı sıra Edirne'ye yakışır vakur bir duruş, tarihi bir aidiyet ve Edirne Liseli olma gururunu da aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Şentürk, "Edirne Lisesi sadece 169 yıllık tarihi, yetiştirmiş olduğu insan kaynağıyla değil, aynı zamanda sahip olduğu kültürü güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak bir vakıf ve derneğe de sahiptir. Okulumuzun vakıf ve derneği de okulumuz gibi köklü geçmişe sahiptir. Bugün baktığımızda 100'e yakın öğrencisine burs veren, dört ilde şubesi, birçok ilde temsilciliği bulunan, eğitimin farklı alanlarında ciddi destekler veren, okulumuzun bugün yaptığı çalışmalara yine ciddi destek veren okulumuzun önemli paydaşlarındandır." dedi.

Savaş günlerinde de eğitime devam etti

Şentürk, okulun 169 yıllık tarihinde Balkan Savaşları, Yunan ve Bulgar işgalleri, Çanakkale Cephesi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in doğum sancılarına bizzat tanıklık ederek bu süreçlerde de başarılı bir şekilde eğitim hizmeti vermeye devam ettiğini vurguladı.

Edirne Lisesinde görev yapmanın her öğretmen için özel bir durum olduğunu belirten Şentürk, "Bu okulda bizler görev yaparken 169 yıl boyunca bu ülkeye iz bırakan değerleri yetiştiren öğretmenler gibi bizler de geleceğe bu ülkeye büyük katkılar sağlayacak nesiller yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bu, bizim miras aldığımız ve geleceğe de güçlendirerek aktarmak durumunda olduğumuz önemli bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA