Haberler

Trakya'da kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Eğitimde aksamalara neden olan olumsuz hava koşulları, bölgede karla mücadele çalışmalarını da beraberinde getirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar etkili oluyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Yağışla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Edirne Valiliğince motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin saat 9.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacakları bildirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde kar özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini gösterirken, kent merkezinde de hafif şekilde devam ediyor.

Yağışın, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğun olduğu bildirildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, karın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim ile kent merkezi, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Tekirdağ'da ise Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde de eğitime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı