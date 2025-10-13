Haberler

Edirne-Kırklareli Kara Yolunda Melodili Yol Uygulaması Başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'melodili yol' uygulaması ile Edirne-Kırklareli kara yolunda sürücüler Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor. Yolun belirli noktalarına yerleştirilen işaretlemeler ve oyuklar sayesinde araçlar 80 km hızla geçtiğinde melodik sesler üretiliyor.

Edirne- Kırklareli kara yolunda "melodili yol" uygulaması hayata geçirildi, sürücüler yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama kapsamında yolun Söğütlüdere köyü mevkisinden geçenler "melodili yol" uygulamasını deneyimleyebiliyor.

Edirne-Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler melodili yolun bulunduğu alandan 80 kilometre hızla giderek Mehter Marşı'nı dinliyor.

Melodili yol uygulaması

Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.

Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.

Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
