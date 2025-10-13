Edirne-Kırklareli Kara Yolunda Melodili Yol Uygulaması Başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'melodili yol' uygulaması ile Edirne-Kırklareli kara yolunda sürücüler Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor. Yolun belirli noktalarına yerleştirilen işaretlemeler ve oyuklar sayesinde araçlar 80 km hızla geçtiğinde melodik sesler üretiliyor.
Melodili yol uygulaması
Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.
Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.
Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.