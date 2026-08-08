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Keşan'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Keşan'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı'nda, Arif Y. (61) idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobil ile Murat P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Arif Y. ile Murat P'nin yanı sıra araçlardaki Gülay Y, Gökay Y, Fatma A, Zeynep P, Ali Kaan P, Ela P. ve Defne B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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