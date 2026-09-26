Edirne gündeminde Azerbaycan ziyareti, şiddet bilgilendirmesi ve Kitap Kafe var

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Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev ve beraberindeki heyet, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Akın, Aliyev ve beraberindeki heyeti belediye binasında kabul etti.

Ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının yerel yönetimler düzeyinde güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev ve heyetine teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cemaate bilgilendirici broşür dağıttı.

Çalışmların devam edeceği belirtildi.

Keşan'da Kitap Kafe hazırlıkları sürüyor

Keşan Belediyesince, ilçe sakinleri ile çocuk ve gençleri kültürle buluşturacak "Kitap Kafe" projesi çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni kültür ve yaşam alanı olarak tasarlanan tesis için başlatılan düzenlemeler sürdürülüyor.

Kitap okuma, öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunması hedeflenen projenin, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA