Edirne gündem haberleri | Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde bir işyerinden elektronik eşya ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir işyerinden elektronik eşya ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Yenimescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde polis ekipleri, çuvalla yürüyen iki şüpheliyi durdurmak istedi. Kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin taşıdıkları çuvalda fotoğraf makinesi, cep telefonları, inşaat malzemeleri ve kablolar tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen eşyalar sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.T. ve K.A tutuklandı. Makaron ve kaçak tütün ele geçirildi Keşan'da 14 bin 860 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 27 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, V.D'nin Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan işyerinde arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 14 bin 860 makaron ile 27 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. V.D. hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Münir Karaloğlu Edirne Keşan Güncel Haberler

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