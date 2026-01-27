Haberler

Edirne Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Edirne Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nacioğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Nacioğlu, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğraflarına oy veren Nacioğlu, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini de Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

