Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soytürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını tercih eden Soytürk, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğraflarına oy veren Soytürk, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı





