İpsala'da çeltik hasat dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, İpsala Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Oda Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, üreticiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hasat sürecinde üreticilerin beklentileri, karşılaşılan sorunlar, ürün kalitesi, verim durumu ve sektörün mevcut durumu değerlendirildi.

İpsala pirincinin üretim gücünün artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve ürünün marka değerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Meriç Müftüsü Dağ, Pavli Panayırı'ndaki kitap standını ziyaret etti

Meriç İlçe Müftüsü Münir Dağ, 116. Pavli Panayırı kapsamında açılan kitap standını ziyaret etti.

Meriç Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Dağ, Pehlivanköy İlçe Müftülüğü tarafından panayır alanında açılan kitap standında incelemelerde bulundu.

Dağ, Pehlivanköy İlçe Müftüsü Ahmet Akkan ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA