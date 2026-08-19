Edirne'de Görev Değişikliği ve Etkinlikler

9. Hudut Tugay Komutanlığı görevinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hatipler, yeni görevi dolayısıyla Sarp'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da yer aldı.

DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Süloğlu'ndaki taşkın koruma tesisini inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Süloğlu İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök ve teknik heyet, Süloğlu ilçesindeki şantiyeyi ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemede, proje kapsamında yürütülen imalatlar ve çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi.

Tesiste yürütülen çalışmalarla ilçe merkezinin taşkın riskinin azaltılması ve olası taşkınların yol açabileceği zararların önlenmesi hedefleniyor.

Yeşilay Edirne'de köyleri kapsayan bisiklet turu düzenledi

Yeşilay Edirne Şubesi üyeleri ve gönüllüleri, bisiklet turunda bir araya geldi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Edirne Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen bisiklet turuna üye ve gönüllülerin yanı sıra Yeşilbis sporcuları da katıldı.

Katılımcılar, Karakasım, Orhaniye, Azatlı ve Abalar güzergahında bisiklet sürdü.

Tur, belirlenen güzergahın tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA