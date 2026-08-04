İpsala ve Keşan Belediye Başkanları İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ilçe arasında iş birliğinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerman, bölgesel dayanışmanın önemine vurgu yaparak, ortak projelerle Keşan ve İpsala'nın gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kerman, ev sahipliği dolayısıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür ederek, iki ilçe arasında güçlü bir dayanışma anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

Buçuktepe Mezarlığı'nın çevre duvarı onarılıyor

Buçuktepe Mezarlığı'nın çevre duvarında onarım çalışması başlatıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlığın duvarında onarım çalışması başlattı.

Çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda planlı şekilde sürdüğü belirtildi.

- Yeniimaret Mahallesi'nde asfalt serimi sürüyor

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ulaşım konforunu artırmak ve yol altyapısını güçlendirmek amacıyla mahallede planlanan güzergahlarda asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt serim çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde sürdürüldüğü, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA