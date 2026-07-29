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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara’da düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilen şurada, dijital dönüşüm, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Şuraya, Rektör Hatipler'in yanı sıra Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe de katıldı.

TÜ Rektörü Hatipler'den TÜSEB Başkanı Kervan'a ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Trakya Üniversitesi ile TÜSEB arasında geliştirilebilecek iş birliği olanakları değerlendirildi.

Görüşmede, sağlık alanında yürütülebilecek eğitim, araştırma ve proje odaklı çalışmalar ele alınırken, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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