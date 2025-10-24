Haberler

Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Güncelleme:
Edirne Belediyesi "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edirne Belediyesi"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meme kanseri farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek katıldı.

Tunçbilek, seminerde meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı önemini vurguladı.

Düzenli mamografi taramalarının gerekliliğine ve kadınların kendi sağlıkları için yapabileceği evde muayene yöntemlerine dair bilgiler paylaşan Tunçbilek, soruları da cevapladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da seminere katkılarından dolayı Tunçbilek'e teşekkür etti.

Edirne'de fener alayı ve Cumhuriyet konseri düzenlenecek

Edirne Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlenecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirnelileri bayram coşkusuna davet etti.

Cumhuriyetle yakılan bağımsızlık ateşinin yanmaya devam edeceğini belirten Gencan, "Bizler, o büyük mirasa sahip çıkarak, Atamızın ilke ve devrimlerini yaşatmaya, Cumhuriyetimizin değerleriyle geleceğe yürümeye söz veriyoruz. Edirne'mizin her bir ferdini, bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya ve birliğimizin gücünü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediyesi'nin 29 Ekim Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikler, saat 20.00'de Şükrüpaşa İlkokulundan başlayacak fener alayının ile start alacak. Fener alayının ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda konser düzenlenecek.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
