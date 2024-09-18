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Edirne Belediyesi Okul Kantinlerini Denetledi

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Edirne Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kantinlerin ruhsatları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, çocukların sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, denetimlerin sık sık yapılacağını belirtti.

Edirne Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimler başladı.

Belediye ekipleri, il genelindeki okullarda bulunan kantinlerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını, kantinlerdeki paketli gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini, hijyen şartlarını ve fiyat tarifelerini kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, denetimlerin öğrenci sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Çocukların sağlıklı gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasının çok önemli olduğunu aktaran Gencan, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Ekiplerimize verdiğim talimatla okul kantinlerinde satılan gıda ürünlerinin durumlarını ve özellikle son kullanma tarihlerini, hijyenik koşulları, satılan ürünlerin fiyat tarifelerini kontrol etmeye başladık. Denetimlerimizi sık sık yapacağız ve çocuklarımızın okul kantinlerinden sağlıklı ürünlere makul fiyatlarla ulaşmasını kontrol altına alacağız. Ailelerimizin de bu konuda içlerinin rahat etmesini istiyorum. Kurallara uymayan kantinlere gerekli her türlü yasal işlemi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Keşan'da askere gidecek gençlere "Hayırlı Tezkereler" paketi

Keşan Belediyesi askere gidecek gençlere "Hayırlı Tezkereler" paketi hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, askerlik görevini yerine getirmek üzere Manisa'ya yola çıkacak olan Berkay Siner'e hediye paketi takdim edildi.

Vatan borcunu ödeyecek olan Berkay'ın görevini başarıyla tamamlayıp ailesine sağ salim kavuşmasını temenni edildi.

Teknofest'e katılan öğrenciler Havsa Kaymakamı Ayte'yi ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen Teknofest'e katılan öğrenciler Kaymakam Adnan Ayte'yi makamında ziyaret etti.

Kaymakam Ayte, Teknofest Tarım Teknolojileri yarışmasında ilçeyi temsil eden Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Meryem Savaştürk ve öğrencileri Seren Sepetçi, Hazal Çetinkaya ve Naz Serrin'i makamında kabul etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi alan Ayte, gençlere başarı diledi.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel

Edirne Belediyesi Edirne Belediyesi edirne

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