Edirne'deki Tarihi Muradiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'deki Tarihi Muradiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan tarihi Muradiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Kaymakam Muammer Köken, çalışmaları yerinde inceleyerek caminin en kısa sürede ibadete açılması hedefini vurguladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Osmanlı padişahı 2. Murat döneminde moloz taştan inşa ettirilen tarihi Muradiye Camisi'nde restorasyon devam ediyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, camide incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Caminin bazı bölümlerindeki düzenlemelerle ilgili öneride bulunan Köken, restorasyonun en kısa sürede tamamlanarak caminin ibadete açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Muradiye Camisi

Osmanlı padişahı 2. Murat döneminde moloz taştan inşa ettirilen dikdörtgen planlı caminin, 1621 yılında 2. Osman tarafından onarımı yaptırıldı.

Zaman içinde temeli, duvarları ve çatısında hasar oluşan caminin yeniden onarımdan geçirilmesi için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ocak 2022'de kapsamlı restorasyon başlatıldı.

Tarihi yapının iç ve dış kısmında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Özellikle temel ve duvarlarında tespit edilen problemler ekipler tarafından onarıldı, eserin güçlendirilerek geleceğe daha sağlıklı taşınması sağlandı.

İç kısmı ve bahçesinde aslına uygun süren çalışmaların tamamlanmasıyla caminin yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.