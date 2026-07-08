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Edirne'de restorasyonu tamamlanan Makedonya Kulesi, müze olarak ziyarete açıldı

Edirne'de restorasyonu tamamlanan Makedonya Kulesi, müze olarak ziyarete açıldı
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Edirne'nin simgesi Makedonya Kulesi, 4 yıllık restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından 'Edirne Makedonya Kule Müzesi' adıyla ziyarete açıldı. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 100'den fazla eser sergileniyor. Müze, 13 Temmuz 2026'ya kadar ücretsiz gezilebilecek.

EDİRNE'nin simgelerinden, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan ve Osmanlı Dönemi'nde saat kulesi olarak kullanılan 48 metre yüksekliğindeki Makedonya Kulesi, yaklaşık 4 yıl süren restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ' Edirne Makedonya Kule Müzesi' adıyla ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının Aralık ayında restorasyona alınan Makedonya Kulesi'nin çevresinde, eş zamanlı olarak arkeolojik kazı çalışmaları yürütüldü. Roma ve Bizans dönemine ait tarihi yapılar barındıran bahçesi 'arkeopark' olarak düzenlenirken, kule ise müzeye dönüştürüldü. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlardan bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedonya Kulesi, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından uzun yıllar 'saat kulesi' olarak anılan yapı; Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini günümüze taşıyor. Kapsamlı çalışmaların ardından kapılarını açan müzede, kule içi ve Kaleiçi bölgesinden çıkarılan 76 eserin yanı sıra, çevre alanlarda yerinde korunarak sergilenen parçalarla birlikte toplam 100'ün üzerinde arkeolojik eser yer alıyor.

13 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Edirne'nin yeni kültür rotası ziyaretçileriyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca restore edilen Edirne Makedonya Kule Müzesi, Roma'dan Doğu Roma'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan katmanlı tarihiyle; müze alanları, arkeolojik alanı ve seyir terasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Ziyaret saatleri her gün 09.00-19.00, 13 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz. Roma seramik fırınlarından Bizans şapeline, Osmanlı Dönemi buzhanesinden seyir terasına uzanan bu eşsiz kültür yolculuğunda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Edirne'nin binlerce yıllık tarihini birlikte keşfetmeye bekliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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