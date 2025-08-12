Edirne'deki Orman Yangını Havadadan Görüntülendi

Edirne'deki Orman Yangını Havadadan Görüntülendi
Edirne'nin Enez ilçesinde 16 saat süren orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, yazlık siteleri tehdit ederek, vatandaşların tahliye edilmesine yol açtı ve ormanlık alan büyük zarar gördü. Dronla çekilen görüntülerde yangın sonrası ormanın büyük kısmının yandığı görüldü.

Edirne'nin Enez ilçesinde 16 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alan, havadan görüntülendi. Yazlık sitelerin bulunduğu yerleşim yerlerini de tehdit edip, vatandaşların tahliye edildiği yangında, Gülçavuş ve Büyükevren köylerini kapsayan bölümde kalan orman büyük zarar gördü. Dronla çekilen görüntülerde, ormanın büyük kısmının yanıp siyaha büründüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
