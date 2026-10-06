Edirne'deki buluşmada Vali Sezer ve eski TBMM Başkanı Şentop öğrencilerle buluştu

Edirne'deki buluşmada Vali Sezer ve eski TBMM Başkanı Şentop öğrencilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YTB iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katıldı. Etkinlikte farklı ülkelerden eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilerle bir araya geldiler.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.
Buluşmada Sezer ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ffarklı ülkelerden eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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