Edirne'deki buluşmada Vali Sezer ve eski TBMM Başkanı Şentop öğrencilerle buluştu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.

Buluşmada Sezer ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ffarklı ülkelerden eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA