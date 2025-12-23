Edirne'de yenilenen 'Eğitim Şehitleri Anıtı' törenle açıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Karacaali köyünde 14 Aralık 1998 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 öğrenci ve 1 servis şoförü anısına yenilenen 'Eğitim Şehitleri Anıtı' düzenlenen törenle açıldı.

Karacaali köyü yolunda bulunan ve hayırseveler tarafından yenilenen anıtta düzenlenen törene, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Keşan İlçe Milli eğitim Müdürü Sercan Kemik, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşan Karacaali Köyü Muhtarı Mustafa Kocaali, 14 Aralık 1998 tarihinde yaşanan elim trafik kazasında kaybettikleri canları anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Paşayiğit İlköğretim Okulu'na taşımalı eğitim kapsamında giden öğrencilerimizi taşıyan servis aracının geçirdiği kaza sonucunda, henüz yolun başındaki 7 evladımız ve görevini yapan 1 şoförümüzü kaybettik. Bu acı olay, yalnız aileleri değil tüm Karacaali'yi ve bölgemizi derinden sarmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen, bu kaybın yarattığı boşluk ve acı hala ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Çünkü bu kayıp, geleceğimizin emanet edildiği çocuklarımızı ve büyük bir sorumlulukla işini yapan bir emekçiyi bizden almıştır. Bugün açılışını yaptığımız bu anıt, kaybettiğimiz evlatlarımız ve şoförümüzün aziz hatırlarını yaşatmak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumsal hafızamızı ve farkındalığı diri tutmak amacıyla inşa edilmiştir. Aynı zamanda bu anıt, başta taşımalı eğitim olmak üzere, güvenli ulaşımın ve kamu hizmetlerindeki hayati sorumluluğun unutulmaması gereken kalıcı bir simgedir" dedi.

'BU ANITLARI YAPMAK ZORUNDA KALMAYALIM'

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Evlatlarımız bizim en kıymetlilerimiz, en özellerimiz. İnşallah bir daha ne burada ne de başka bir yerde böyle acılar yaşamayalım. Bu anıtları yapmak zorunda kalmayalım" diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da o günü iyi hatırladığını ifade ederek, "Allah hiçbir meslektaşıma böyle bir cehennemi göstermesin. Günlerden Pazartesi, saat 09.00. Bir gürültü koptu. Hastanede başhekimliğe bakıyordum. 11-12 yaşında çocukları tutup getiriyorlar. 7 öğrenci, bir de şoförümüz vefat etti. 38 yaralı getirdiler o gün. O kadar enerjik davrandık ki 38 yaralıdan 1 tane kaybımız olmadı. Hayatta olanları saygıyla selamlıyorum. Ailelere başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hesap yapıyorum. 8 ölü, 38 yaralı. Toplarsanız 46 kişi yapıyor. Nasıl biner bir minibüse 46 kişi? Hatamız oradan başlıyor. Böyle hataların bir daha olmamasını, emniyetin, canın önde olduğunu hep hatırlamamızı istiyorum. 'Bir şey olmaz' demeden tedbirlerimizi almamız gerektiğini gösteren acı bir örnek" ifadelerini kullandı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise yaşanan kazanın büyük bir acı olduğunu dile getirerek, "Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelere sabırlar diliyorum. Bu acı hiçbir zaman bitecek bir acı değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acılar ortak olunarak azalıyor. Muhtarımızın fikri ve hayırseverlerin destekleriyle bu anıt ortaya koyuluyor. Böylece bir anlamda çocuklarımıza olan vefa, minnet ve rahmet duygularımızı ifade ediyor ve paylaşıyoruz. Buradan hepimiz gerekli dersi alıyoruz. Bu olayların yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa gerekli gayreti göstereceğiz" dedi.

Daha sonra ise öğrenciler kazada hayatlarını kaybeden öğrenciler ile şoförün anıt mezarlarına karanfil bırakıldı. Program, Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

14 Aralık 1998 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Karacaali köyünden Paşayiğit beldesine öğrenci götüren servis minibüsü, sis nedeniyle karşı yönden gelen kamyonla çarpışmıştı. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi hayatını kaybetmişti.