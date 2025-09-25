Edirne'de Yaşayan Miras ve Gastronomi Festivali Başladı

Edirne'de Yaşayan Miras Festivali ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali açılış töreniyle başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde, kentin kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirtti.

İki festivalin birden açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sezer, düzenlenen festivallerle kültürel ve gastronomik mirasların geleceğe taşındığını söyledi.

"Bir rekor denemesi yapacağız"

Gastronomi Festivali'nin temasının "Edirne'nin beyaz altını" olarak nitelenen çeltik olduğunun altını çizen Sezer, Türkiye'de sofralara konulan her iki tabak pilavdan birinin kentte üretildiğini vurguladı.

İpsala pirinciyle yapılan pilavla rekor denemesi yapmak istediklerini ifade eden Vali Sezer, "Türkiye'de ve dünyada en güzel pirinç Edirne'de üretiliyor bunu buradan herkese haykırmak istiyoruz. Bir rekor denemesi yapacağız. Festivalde Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 tonluk pirinçle pilav denemesi yapacağız." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin kültür şehri olduğu kadar tarım kenti de olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen ise yaşayan mirası ulusal ve uluslararası düzeyde korumak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Onur Öktem de festivallerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğunca "Topraktan sofraya pirincin dansı" adlı kareografi sunuldu.

Edirne'nin plaka numarasına atıfta bulunularak hazırlanan 22 çeşit pilav ve ağa pilavı katılımcılara ikram edildi.

Festivallerin ilk günü Evrim Kaşıkçı ve Yambol Bands konseriyle devam etti.

Açılış törenine, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Edirne Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali ile Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali pazar günü sona erecek.