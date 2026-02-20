Haberler

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor

Edirne'de etkili olan yağışlarla Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi artarken, şimdi su seviyeleri düşmeye başladı. Tarım arazilerine yayılan nehirlerde bazı köy yolları su altında kaldı.

Edirne'de debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve içinden geçtiği Edirne'de etkili olan yağışların ardından her iki nehrin debisi kısa sürede yükseldi.

Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşerek kuraklığın simgesi haline gelen Tunca Nehri'nin debisi son 3 günde 208 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Son ölçümlere göre Tunca Nehri'nin debisi 147 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Debinin yükselmesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası ile bazı köy yolları su altında kaldı.

Avarız köyü yolunda su kaplı bölgeden geçmeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı. Araçtakiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, otomobil ise traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Meriç'te de düşüş başladı

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi artışı yaşandı.

Yaz aylarında ortalama 40 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi son 3 günde 1288 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Nehir suyu yer yer tarım arazilerine yayıldı.

Her iki nehirde de pik seviyelerin ardından düşüş gözlenirken, Meriç'in debisi son ölçümlerde 1253 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Tunca ve Meriç için DSİ'nin uyarısı "turuncu" kod seviyesinde.

Kaynak: AA / Salih Baran
