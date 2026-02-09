Haberler

Edirne'de asayiş

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerinde alkollü sürücülere ceza uyguladı. Lalapaşa ilçesinde bir kişi, sobasında odun keserken ayağını kaybetti ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler H.B, D.S, O.Y, M.B. ve R.A'ya ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Ayağı kesilen kişi hastaneye kaldırıldı

Lalapaşa ilçesinde ayağı kesilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Nazifbey Caddesi'nde dükkanındaki sobada yakmak için elektrikli testereyle odun kesen G.K'nin ayağı kesildi.

G.K, Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
