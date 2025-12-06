Edirne'de trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza kesildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde 3 sürücüye toplamda 7 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Edirne'de trafiği tehlikeye düşüren araçlara ceza uygulandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler sürücüleri ve araçları kontrol etti.
Kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 sürücüye 7 bin lira ceza uyguladı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel