Edirne'de Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali Başlıyor

Edirne Valiliğince Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde İpsala pirincinden 6 ton pilav pişirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek festival bugün yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Festivalin üçüncü gününde coğrafi işaretli İpsala pirincinden 6 ton pilav pişirilecek.

Türkiye'nin en büyük tenceresinde hazırlanacak pilav katılımcılara ikram edilecek.

Festivalde neler olacak

25-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalin ana teması, coğrafi işaretli İpsala pirinci olacak.

Festival kapsamında, İpsala pirincinden hazırlanan özel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Açılış töreninde "Topraktan Sofraya Edirne" kitabında da tarifi yer alan ağa pilavı ikram edilecek.

Dört gün sürecek festivalde, ana sahne, gastronomi sahnesi, çocuk sahnesi ve stant alanı olmak üzere dört ayrı noktada gerçekleşecek etkinliklerle ziyaretçiler ağırlanacak.

Konserler, halk oyunları ve dans gösterileri, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek workshoplar, yemek yarışmaları, özel sunumlar, çocuklara özel atölyeler ve gösterilerin yer alacağı festivalde şehrin yerel tatları da ziyaretçilere sunulacak.