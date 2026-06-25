Haberler

Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi Haber Videosunu İzle
Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda tavan çöktü ve terminal ağır hasar gördü. Deprem anına ait görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı görülürken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi ve havalimanı süresiz olarak kapatıldı.

  • Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda tavan çöktü, terminal ağır hasar aldı ve havalimanı kapatıldı.
  • Venezuela'da olağanüstü hal ilan edildi, okullar tatil edildi ve zorunlu olmayan faaliyetler durduruldu.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler ülkeyi sarsarken, başkent Caracas yakınlarındaki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'ndan gelen görüntüler dehşeti ortaya koydu.

Deprem anında kaydedilen görüntülerde terminal binasının şiddetli şekilde sallandığı, tavan bölümlerinin büyük bir gürültüyle çöktüğü ve terminali yoğun toz bulutunun kapladığı görüldü. O sırada içeride bulunan yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşarken, güvenli alanlara ulaşabilmek için hızla terminalden uzaklaşmaya çalıştı.

TAVAN ÇÖKTÜ, TERMİNAL AĞIR HASAR GÖRDÜ

Depremin ardından çekilen görüntülerde terminal içerisinde tavan panellerinin tamamen yere düştüğü, metal taşıyıcıların sarktığı, molozların zemini kapladığı ve binanın birçok noktasında ağır hasar oluştuğu görüldü.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıklarken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın altyapısında oluşan ağır hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Rodriguez, depremlerin ardından şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirterek Caracas'ın yanı sıra Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de ciddi yıkımlar meydana geldiğini açıkladı.

Hükümet, okulları tatil ederken zorunlu olmayan tüm faaliyetleri durdurdu. Arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, hasar gören binalarda incelemeler devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare yakınlarında 7,5 ve San Felipe yakınlarında 7,2 büyüklüğünde meydana geldiğini, iki sarsıntının yalnızca 39 saniye arayla gerçekleştiğini bildirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi

OHAL ilan edildi! Depremin vurduğu ülkeden gelen görüntüler korkunç
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

Meclis'ten geçti! On binlerin yaşadığı büyük mağduriyet tarih oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
A Milli Takım kendini bile bile yakmış

Bizimkiler kendini bile bile yakmış!
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider

Yıldız isim 981 gün sonra sahaya çıktı, taraftarlar deliye döndü
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

Arda Güler için son nokta koyuldu
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler