Kuraklığın yaşandığı Edirne'de tarımsal sulama 'Su Yönetimi İzleme Sistemi' ile takip edilecek

EDİRNE'de, kuraklığın hissedildiği yaz aylarında, tarımsal üretimde kullanılan sularda kayıp ve kaçağın önlenip, tasarrufun sağlanması amacıyla 'Su Yönetimi İzleme Sistemi' kuruluyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye kurulacak dijital altyapıyla sulamanın takip edileceğini belirterek, "Suyu saldık nereye gitti? Kimden kayıp var? Kimden kaçak var? Hepsiyle ilgili dijital altyapı kuruyoruz. Tamamen ekrandan izlenebileceği objektif bir dijital altyapının şu anda çalışmalarını yaptırıyoruz" dedi.

Aşırı sıcaklar ve yağışsız havayla birlikte oluşan kuraklık, Trakya bölgesinde son iki yıldır tarımsal üretimde verim kaybına yol açtı. Özellikle sulu tarımda çeltik üretiminin başkenti olarak bilinen kentte çiftçiler, ürünlerini dönüşümlü sistemle sulayarak hayatta tuttu. Yaz aylarında debinin düşmesiyle su seviyesinin kritik eşiğe düştüğü Tunca ve Meriç nehirlerindeyse Edirne Valiliği tarafından yapılan yatak temizleme çalışmalarıyla akış sağlandı.

'DİJİTAL ALTYAPI KURUYORUZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 2026 yılında aynı sıkıntılarla karşılaşmamak için 'Su Yönetimi İzleme Sistemi' kurmaya başladıklarını söyledi. Son iki yılda çiftçilerin mağdur olacak şekilde kurak dönemler yaşadıklarını belirten Sezer, "Yazın ortasında barajımız kurudu, çiftçimiz mağdur olacak şeklinde çok sıkıntılı dönem geçirdik. Saatlerce, gecelerce uyuyamadık, çeltik tarlalarına gittik, insanların gözündeki korkuyu görüyorsunuz. Yani her şeyin oraya rızkını oraya bağlamış. Bu sene tekrar aynı sıkıntılarla karşılaşmayalım istiyoruz, tek derdimiz bu. Doğru yönetim, objektif yönetim, iyi bir dijital altyapı. Yani suyu saldık nereye gitti? Kimden kayıp var? Kimden kaçak var? Hepsiyle ilgili de dijital altyapı kuruyoruz şu anda" dedi.

'NEREDE KAYIP VAR, HEPSİNİ SİSTEMDEN GÖREBİLECEĞİZ'

Özellikle tarımsal sulamada kayıp ve kaçağın önüne geçmek istediklerini söyleyen Sezer, "Kim vanayı açtı hemen sistemden görebileceğimiz, nerede kayıp var, hepsini sistemden görebileceğimiz, içme sularındaki kayık kaçağı gören sistemler var, o sistemlerin aynısını DSİ'ye çalıştırıyorum, tarlalara da yaptırıyorum? Şu adam çok işte şununla bağlantısı var, şundan dolayı bunun tarlasını öncelik verdiler falan diye böyle, hiç olmayan dedikodular da oluyor. Bunların da önüne geçmek için, tamamen ekrandan izlenebileceği objektif bir dijital altyapının şu anda çalışmalarını yaptırıyoruz. İnşallah her tarlanın başına gidebilecek şekilde su yönetimi izleme sistemini kuracağız burada" diye konuştu.

'2 YILI GÜZEL BİR YÖNETİMLE ATLATTIK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da, kentteki üreticilerin kuraklık nedeniyle sulamayla ilgili yaşadıkları tedirginliğe dikkat çekerek, "Önümüzdeki yıl ne olur? Su olur mu? Sulayabilecek miyiz? Bu korku gerçekten insanları çok yoruyor ve üretimden de uzaklaştırıyor. Çünkü neden? Su olmazsa daha kötü, bu sefer daha az su isteyen ürünleri ekmeye başlıyoruz. Bu da doğal olarak gelir kaybı oluyor. Vali bey de iki yıl ardı ardına bu kuraklığı yaşadı. Bölgemizde ciddi sıkıntılar yaşadık. Bizzat sahada kendisi de gezdi ve gördü sorunları. Çok şükür ki sayın valimizin başkanlığında il müdürümüz, DSİ bölge müdürlüğümüz, biz Ziraat Odası ve muhtarlarımız, kooperatiflerimiz, çiftçilerimiz herkes el ele birlikte güzel bir yönetim uygulandı ve bu 2 yılı atlattık" şeklinde konuştu.

Alınan önlemlerle 2026'ya daha bilinçli ve suyu iyi yönetebilir girdiklerini kaydeden Arabacı, "Tabii bu iki yılda da eksilerimiz oldu, artılarımız oldu. Bunları da gördük. Doğal olarak 2026 yılındaki kuraklığa daha bilinçli, suyu daha iyi yönetebilir halde giriyoruz. O yüzden de sayın valimiz de önlemler almak zorunda. Çünkü su sorunu yaşadığımızda ilk başvuracağımız yer sayın valimiz oluyor. O yüzden de inşallah 2026 yılında güzel çalışmalarla, güzel su yönetimiyle sezonu iyi atlatırız diye umuyorum" ifadelerini kullandı.