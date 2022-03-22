Edirne'de "su tasarrufu" için çekiliş yapılacak

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde evlerindeki musluklara su tasarrufu kartuşu takacak öğrenciler arasında yapılacak çekilişle bisiklet ve sinema bileti dağıtılacak.

Keşan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında çekiliş düzenlendi.

Bu kapsamda ilçedeki tüm öğrencilere su tasarrufu kartuşu dağıtıldı.

Öğrenciler evlerindeki musluğa takacağı tasarruf kartuşunun fotoğrafını belediyenin whatsapp hattına göndererek çekilişe katılabilecek.

Su tasarrufu temalı çekilişe katılan 3 öğrenciye bisiklet, her öğrenciye sinema bileti hediye edilecek.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Gergin ve Su İşleri Müdürü Bedri Kara da okulları ziyaret ederek su tasarrufunun önemini anlatıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm canlılar için suyun en önemli değer olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun hızlı artışı ile küresel ısınmanın olumsuz etkileri, sanayileşme gibi nedenler göz önüne alındığında su kaynaklarının öneminin giderek arttığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek yıllarda özellikle büyük kentlerde su ihtiyacının giderek artması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gıda ürünlerinin yetiştirilmesinde daha fazla suya ihtiyaç duyulacaktır. İçme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade ettiğimiz su, yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün temizliğini kaybetmekte, kirlenmektedir. Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle su kaynakları her geçen gün azalmakta, sulak ve verimli topraklar kuraklaşarak çölleşmektedir."

Helvacıoğlu, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmenin ilk şartının çevreyi ve doğal kaynakları korumak olduğunu vurguladı.