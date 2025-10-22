Edirne'de sokak sağlıklaştırma çalışmalarına ÇEKÜL'den tam not

Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca kent merkezinde sürdürülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) üyelerince beğenildi.

ÇEKÜL heyeti, gerçekleştirdikleri alan gezisi kapsamında Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimleriyle başlatılan Saraçlar, Balıkpazarı, Çilingirler caddelerindeki Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını inceledi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan ÇEKÜL Genel Sekreteri Ilgın Sözen, projenin kentte güzel bir dönüşüm sağladığını söyledi.

Edirne Valiliğinin desteğiyle başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Sözen, "Çok ciddi çalışma gerçekleşiyor. Alınan izinlerle yapılan bütün değişiklikler düzenli yapılmış. Dış cephe tamamen özüne uygun olarak tamamlanıyor. Akslarda ise örneğin Balıkçılar Çarşısı'nda az tescilli bina var, onlar da aslına uygun olarak, malzemelerine dikkat edilerek özenle yapılmış." dedi.

Sözen, çalışmaların Anıtlar Kurulundan alınan izinlerle yapıldığına vurgu yaptı.

"Gelişime katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum"

ÇEKÜL heyetinin incelemelerinde başarılı örneklere şahit olduğunu anlatan Sözen, şunları kaydetti:

"İncelemelerde aldığımız notları belediyeye ve Anıtlar Kuruluna ilettik, çok güzel örnekler öğrendik. Ekip döndüğünde kendi il ve ilçesinde de Edirne'de yapılan Sokak Sağlamlaştırma Projesi çalışmalarını aktaracak. Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi yer alıyor. Burası kendini geliştiren bir şehir. Daha önce de gelmiştim ancak bu kez kendini daha da geliştirdiğini gördüm. Selimiye çevresinde yapılan bütün gelişimler çok umut vadedici. Burada yapılan çalışmalar Edirne'yi daha ferah, daha yürünebilir ve turist dostu haline getirmiş. Bu gelişime katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

Heyette Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi, Denizli Buldan Belediyesi, Kastamonu İnebolu Belediyesi ile ÇEKÜL'den mimar ve şehir plancıları yer aldı.