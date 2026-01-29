Haberler

Edirne'de sağanak sonucu dereler taştı

Güncelleme:
Edirne'de etkili olan sağanak, derelerin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı. Bazı evler su altında kalırken, trafik tedbirleri alındı ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Otogar girişindeki alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde derenin seviyesi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Köprü inşaatı sebebiyle köy içi ulaşımın sağlandığı dere yatağındaki alternatif yol sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yapımı süren köprünün üzerine çakıl sererek geçici olarak ulaşıma açılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki dere de sağanak nedeniyle yer yer yatağından taştı.

Demirhanlı ile Köşençiftliği köylerini birbirine bağlayan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Süloğlu ilçesinde de taşan dere nedeniyle ilçe içindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, İskender köyünde su baskını nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi AFAD ve Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarılarak pansiyonlara yerleştirildi.

Motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Şiddetli sağanak nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtilerek, "Trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar saat 17.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Kentte aralıklarla devam etmesi beklenen sağanağın, pazar günü yerini karla karışık yağmura bırakacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
