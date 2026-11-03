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Edirne'de sağanak perşembe gününe kadar sürecek, yollarda su birikintileri oluştu

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Edirne'de dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu; kentte sıcaklık 14 derece ölçüldü. Yağışın Edirne'de perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor; Tekirdağ'da su birikintileri oluşurken Kırklareli'nde etkisini zaman zaman artırıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak devam ediyor.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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