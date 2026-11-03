Edirne'de sağanak perşembe gününe kadar sürecek, yollarda su birikintileri oluştu

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak devam ediyor.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA