Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın gelişimi ve incelemenin yapıldığı bildirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beğendik beldesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Beğendik kavşağı yönüne giden E.D. (38) yönetimindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yoldan çıkarak devrilen motosikletten savrulan Kemal Bayram (49) ve Bülent Çakır (45) olay yerinde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram ve Çakır'ın cenazeleri, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kemal Bayram ve Bülent Çakır'ın Keşan'dan, oturdukları İpsala ilçesine bağlı Hacı köyüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü E.D.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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