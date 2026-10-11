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Edirne'de otluk yangını vatandaşların desteğiyle 1 saatte kontrol altına alındı

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Edirne'de otluk yangını vatandaşların desteğiyle 1 saatte kontrol altına alındı
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Edirne Atatürk Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı. Vatandaşların destek verdiği müdahalede park halindeki otomobil güvenli alana taşındı; yangın, binalara sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

EDİRNE'de, yerleşim yerine yakın noktadaki otluk alanda çıkan yangında, otomobilin alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar seferber oldu. Otomobil güvenli alana taşındı; yangın da yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki yerleşim yerlerine yaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da evlerinden getirdikleri hortumlarla yardım etti. Bazı kişiler ise alevlere yakın noktada park halindeki otomobili uzaklaştırmak için seferber oldu. Vatandaşlar arabayı çekip sürükleyerek güvenli alana taşıdı. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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