Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 20,5 saatlik bir mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede buğday hasadı yasaklandı.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde dün çıkan orman yangını, 20,5 saat sonra kontrol altına alındı. Lalapaşa Kaymakamlığı, güvenlik önlemleri kapsamında bölgede 7 gün boyunca 11.00 ile 19.00 saatleri arasında buğday hasadını yasakladı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında, dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile Lalapaşa, Edirne ve Süloğlu Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi'nden kepçe ve greyderler de bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri ile köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında alevlere helikopter, arazöz ve su tankerleriyle müdahale sürdü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN UYARI

Lalapaşa Kaymakamlığı da bölgedeki olası yangınlara yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında karar yayınladı. Kararda; 5 Temmuz'a kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında biçim yapılmaması, 28 Haziran-12 Temmuz arası 15 gün boyunca aynı saatlerde balya bağlama işlerinin yapılmaması konusunda vatandaşları uyarıldı. Kararda belirtilen hususlara uymayanlara, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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