Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Enez ilçesinde Sultaniçe Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret ederek su ürünleri yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Keşan Kent Müzesinde sömestir tatili kapsamında çocuklar için atölye çalışmaları düzenlendi. İpsala'daki kadın girişimciler ise Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, ziyarette kooperatifin faaliyetleri, üretim kapasitesi ve bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Su ürünleri kooperatiflerinin kırsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme programları ve projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Enez Kaymakamı Merve Ayık da yer aldı. Köse, program kapsamında Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Keşan Kent Müzesinde sömestir atölyesi

Keşan Kent Müzesinde sömestir tatili kapsamında çocuklara yönelik atölye çalışması düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, atölyeye katılan çocukların el emeğiyle kitap ayraçları tasarladığı belirtildi.

Açıklamada, tatil boyunca öğrencilere yönelik atölye çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, "Bu keyifli etkinlikte hem okuma sevgisi pekişti hem de çocuklarımız üretmenin mutluluğunu yaşadı. Ara tatillerini sanatla, yaratıcılıkla ve kitaplarla zenginleştiren çocuklarımızla Müze Keşan'da buluşmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Girişimci kadınlardan Başkan Kerman'a ziyaret

İpsala Kadın Girişimleri Üretim ve İşletme Kooperatifinde görev yapan kadınlar, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Kerman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların üretimde daha fazla yer alması için projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Girişimci kadınlar da kooperatif bünyesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Kerman'a bilgi verdi.

