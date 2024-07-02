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Edirne'de Klozetin İçinde Bulunan 10 Bin Lira Sahibine Teslim Edildi

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Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan bir şef, umumi tuvalette klozetin içinde bulunan poşetteki 10 bin lirayı fark ederek çıkardı. Parayı zabıta ekiplerine teslim eden şef, paranın sahibinin tespit edilmesini sağladı ve sahibine tutanakla teslim edildi.

EDİRNE'de umumi tuvaletin klozetinde bulunup poşetle çıkarılan 10 bin lira, zabıta aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şef olarak çalışan Emrah Özeren, Çilingirler Caddesi'ndeki halka açık tuvalette, klozetin içindeki poşette bir miktar para olduğunu fark etti. Eline aldığı başka bir poşetle parayı klozetten çıkaran Özeren, durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Parayı teslim alan ekiplerin yaptığı araştırmada, poşetteki banka kartından paranın sahibinin Ali Çetinkaya (84) olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü'ne çağrılan Çetinkaya'ya, parası tutanakla teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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