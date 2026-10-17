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Edirne'de karşı yöne geçen TIR'a kamyonet çarptı, kazada 4 kişi yaralandı

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Edirne'de karşı yöne geçen TIR'a kamyonet çarptı, kazada 4 kişi yaralandı
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Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu Demirköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında karşı yöne geçen TIR'a kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de karşı yöne geçen TIR'a kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Edirne- Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun Demirköy yakınlarında meydana geldi. C.K.'nin kontrolünü kaybettiği 27 BAM 188 plakalı TIR, karşı yöne geçip yol kenarındaki çalılık alana girdi. Bu sırada Ö.T. idaresindeki kamyonet, aracın dorsesine çarpıp yan yattı. Kazada, TIR şoförü C.K. ile kamyonet sürücüsü Ö.T. ve yanındaki Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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