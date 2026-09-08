Haberler

Edirne'de kamu yatırımları yerinde incelendi

Edirne'de kamu yatırımları yerinde incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan ve Enez ilçelerinde devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan ve Enez ilçelerinde devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ciğerci, Keşan'ın Sazlıdere köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Ciğerci, kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ciğerci daha sonra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ile yapımı devam eden Keşan Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Enez ilçesine geçen Ciğerci, Kaymakam Yunus Emre Fırat ile Vakıf ve Abdurrahim köyleri arasındaki 3 kilometrelik yoldaki sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Açıklamada, kent genelindeki altyapı ve üstyapı yatırımlarının program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama
Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu

Genç kadın silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu
Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Alevlerin arasında kalan yaşlı çift feci şekilde can verdi
Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı