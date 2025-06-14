Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni
Edirne'de düzenlenen törende Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, anıta çelenk sundu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene jandarma personeli katıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel