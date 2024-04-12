Edirne'de, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı ve bayramlaşma" programı düzenlendi.

Eski Cami'de cuma namazı sonrası cemaat, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından Filistin halkı için dua edildi, vatandaşlar daha sonra bayramlaştı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa İriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında binlerce Müslüman'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını dile getiren İriş, "Güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Adalete inanan, adil olan ülkelerin mutlaka güçlü olması gerekir. Eğer güç adil olanların elinde olursa kardeşlik ve barış devam eder. Eğer güç zalimlerin elinde olursa yeryüzü zulüm, gözyaşı ve kanla kahrolur. Şu anda bunları yaşıyoruz." diye konuştu.