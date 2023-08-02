Edirne'de İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Etkinliği

EDİRNE'de 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında Meriç Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte, motosiklet tutkunları 'Esir Alınmış Hayatlara Umut Olun' sloganının yazılı olduğu iki ayrı parçadan oluşan pankartı birleştirip farkındalık mesajı verdi.

İnsan ticaretinin ağır bir insan hakkı ihlali olduğu ve her yıl milyonlarca insanın mağdur edildiğinin hatırlatılması amacıyla her yıl 30 Temmuz'da düzenlenen İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü, bu yıl Edirne'de farklı bir organizasyonla kutlandı. Kentte Meriç Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte Edirne Motosiklet Spor Kulübü üyesi motosiklet tutkunları 'Esir Alınmış Hayatlara Umut Olun' sloganının yer aldığı iki parçadan oluşan pankartı, köprünün ortasında bir araya getirdi. Motosiklet sürücülerinin köprü üzerinde iki taraftan gelerek buluştuğu ve iki parçadan oluşan pankartı birleştirdiği etkinlikte, köprü 5 dakikalığına araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Edirne Motosiklet Spor Kulübü Üyesi Selda İnanç, insan ticaretinin bir insan hakkı ihlali olduğunu ve her yıl milyonlarca insanı mağdur ettiğini kaydetti. İnanç, "İnsan ticareti zorla çalıştırma, organ ticareti gibi amaçlar için bir insanın kullanılmasını ifade eder. İnsan tacirleri mağdurlarını tehdit, şiddet ve hile yoluyla kontrol eder ve onların özgürlüklerini eline alırlar. İnsan ticareti bir insan hakları ihlalidir ve milyonlarca insanı mağdur etmektedir. Biz insan ticareti ile ilgili mücadelede farkındalık yaratmak, mağdurları korumak ve suçluları cezalandırmak için bu projede yer aldık. Bu kapsamda kurumlarla iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Bizler, insan ticareti ile mücadeleye katkıda bulunabildiysek ne mutlu" ifadelerini kullandı.