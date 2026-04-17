Haberler

Edirne'de çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen kültür ve bilim şenliği başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 'Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği' düzenleniyor. Çocukların kitap, kültür, sanat ve bilimle buluşması hedeflenirken, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ve sahne gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği" başladı.

Edirne Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte, çocuklar ve gençlerin kitap, kültür, sanat ve bilimle buluşturulması amaçlanıyor.

Trakya başta olmak üzere çevre illerden gelen öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Şenlikte 61 yayınevi ve 81 yazar yer alırken, yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri düzenleniyor.

Katılımcılar, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı buluyor. Program kapsamında ayrıca çocukların aktif katılımına yönelik kitap etkinlikleri, yaratıcı atölyeler ve sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

Hikaye ve masal etkinliklerinin yanı sıra resim, illüstrasyon, drama ve müzik çalışmaları ile bilim, doğa, matematik ve teknoloji temalı uygulamalı atölyeler de şenlikte yer alıyor.

Şenlik, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Balkan ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla devam edecek.

Etkinlik, Hilal Dinçer'in gerçekleştirdiği "Mini Uçurtma Yapım Atölyesi" ile başladı.

"Kağıttan Devreler" atölyesinde çocukların renklendirdiği Selimiye Camisi maketi devreler aracılığıyla aydınlatılırken, "Sen Evrensin" atölyesinde boyanan astronot figürleri sanal ortamda canlandırıldı.

Gün boyunca süren imza etkinliklerinde yazarlar çocuklarla buluştu, Suat Veral ve Merve İlken'in sahnelediği "Dev Gölgeler Karagöz" gösterisiyle şenlikte renkli anlar yaşandı.

Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği 26 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

