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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil takla attı, 9 kişi yaralandı

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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil takla attı, 9 kişi yaralandı
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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil, NATO Köprüsü yakınlarında takla attı; yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kaza yapması sonucu yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen düzensiz göçmenleri taşıyan M.A.G'nin kullandığı otomobil, NATO Köprüsü yakınlarında sücününün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak takla attı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 düzensiz göçmenden 3'ü sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.A.G, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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