Edirne'de Dünya Romanlar Günü renkli görüntülerle kutlandı

EDİRNE'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, yöresel kıyafetler giyen dans ekipleri Roman havaları eşliğinde dans etti. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinlik kapsamında halk oyunları ekipleri ve ritim grupları hünerlerini sergilendi, açılan stantlarda el emeği ürünler görücüye çıktı.

Kentte, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Edirne Belediyesi'ne bağlı bando eşliğinde, yöresel kıyafet giyen dansçılar, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi, Tahmis Meydanı ve Çilingirler Caddesi'nde, Roman havaları eşliğinde hem tur attı hem de dans etti. Dans eden ekiplerine, vatandaşlar da eşlik etti.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 8 Nisan'ın Roman vatandaşların kültürlerini tanıtmakla beraber bir farkındalığı da yaratma günü olduğunu belirterek, "Biz her anlamda Roman vatandaşlarımızın eşit yurttaşlık haklarına sahip olabilmesi için de bugünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, birçok problemler var aslında. Bunları zaman zaman bir araya gelip değerlendiriyoruz. Daha iyi şartlar için daha adil, daha eşit şartlar için de her zaman birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden hem kültürleri tanıtacağız ama aynı zamanda sorunların da tekrar hatıra geldiği bir gün 8 Nisan. Bu özel günde ben de hem hemşehrilerimle hem mahallelilerimizle, komşularımızla bir arada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

'ROMANLAR GÜNÜ MUTLULUK GETİRSİN'

Roman Çeribaşı Fikri Ocak da Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün az ve öz konuşacağız. Mutluluk getirmesini temenni ederim. Dünya Romanlar Günü'nün Türkiye Cumhuriyeti'ne mutluluk getirmesini isterim. Sayın belediye başkanıma da mutluluk getirmesini isterim. Allah bizi böyle mutluluklardan ayırmasın" diye konuştu.

'ROMANLAR BU ŞEHRİN EN ÖNEMLİ KÜLTÜREL PARÇASI'

Kentte, günün ikinci etkinliği de Edirne Valiliği tarafından gerçekleştirildi. Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantlarda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Dayanışma Merkezleri'nde (SODAM) kurs gören kadınların, el emeği ürünler sergilendi. Sahnede ise okulların halk oyunları gösterileri, ritim toplulukları ve yerel sanatçılar konser verdi.

Etkinlik alanını gezen Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin her yönüyle güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Edirne kültürlerin kaynaştığı, tarihin birleştiği çok önemli bir şehir. Ama herkesin birbirine saygılı olduğu ve bütün kültürlerin birbirini tamamladığı önemli bir şehir. Bu şehirde yaşamaktan çok mutluyuz. Bu şehre hizmet etmekten çok mutluyuz. Roman kardeşlerimiz de bu şehrin en önemli kültürel parçalarından bir tanesi. Kendileri belki içlerinde keder olsa da yüzlerinde sürekli tebessüm olan, ritimlerle beraber bizim kalbimizi de hayatımızı da güzelleştiren, hayatımıza renk katan kardeşlerimiz. İyi ki Romanlarımız var diyoruz. 8 Nisan Dünya Roman Günü sadece bugünü neşe içerisinde kutlayacağız ama aynı zamanda da Roman kardeşlerimizin problemlerine de çözüm arama, onların evlatlarına da sahip çıkmak için bunu da bir vesile kılacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı