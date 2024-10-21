Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Edirne'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi, EDAK ve Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ile birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğe yakın senaryoların canlandırıldığı tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu önem arz etti. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şehrin İstanbul depreminde önemli toplanma merkezi olacağını vurguladı.

Edirne'de deprem tatbikatı düzenlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu iş birliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ekipler, tatbikatta gerçeğe yakın afet senaryolarını canlandırdı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tatbikatların ekiplerin koordinasyonunun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Stratejik konumu itibarıyla Edirne'nin, beklenen İstanbul depreminde en önemli toplanma merkezlerinden biri olacağını belirten Akın, "Şehrimizde meydana gelebilecek afetler ve İstanbul'da yaşanabilecek depremin getireceği sorumluluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Akın, depremlere hazırlıklı olmanın ekip işi olduğunu, bu kapsamda EDAK ile iş birliği protokolü imzaladıkların kaydetti.

Sevgili, çeltik üreticilerini ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik üreticilerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi, Yenikarpuzlu beldesi ve Koyuntepe köyünde üreticilerle bir araya gelen Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

Sevgili, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel

Filiz Gencan Akın Edirne Belediyesi Deprem Tatbikatı Yerel Haberler Yerel Yönetim İstanbul edirne Güncel Deprem Sağlık Tarım Yaşam

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Teröristbaşının ölümü sonrası yeniden gündeme geldi

 Bebek katilleri tarafından tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katilleri tarafından tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Altın tüm rekorları geride bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi! Umut Akyürek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek biyografisi! 21 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi lideri) Savcı Yavuz Engin kimdir? Yavuz Engin kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur? Turhan Çömez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Pensilvanya nerede? Pensilvanya hangi ülkede, nereye bağlı? Vahalar nerede olur? Çölün içindeki vaha ne demek? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (21 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.