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Enez'de Yaban Hayvanı Operasyonu: 257 Kanatlı Kuş Ele Geçirildi

Enez'de Yaban Hayvanı Operasyonu: 257 Kanatlı Kuş Ele Geçirildi
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Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ve DKMP ekipleri, bir çiftlikte yaban hayvanı ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada, çamurcun, kılkuyruk, mandarin ördeği, yeşilbaş, suna, karolin ördeği ve sessiz kuğu gibi türlerin bulunduğu 257 yabani kanatlı kuş ele geçirildi. Kuşlar koruma altına alınırken, çiftlik sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, yabani 257 kanatlı kuş ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ve DKMP ekipleri tarafından ilçedeki bir çiftlikte yaban hayvanı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin çiftlikteki aramalarında, aralarında çamurcun, kılkuyruk, mandarin ördeği, yeşilbaş, suna, karolin ördeği ve sessiz kuğu gibi türlerin de bulunduğu yabani 257 kanatlı kuş ele geçirildi. Kuşlar işlemlerin ardından koruma altına alınırken, çiftlik sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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