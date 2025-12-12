Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su akımı başladı, havzadaki kooperatifler tek çatı altında birleşti

EDİRNE'de kuraklıkla mücadele kapsamında kış aylarında 75 milyon metreküp su tutulması hedeflenen Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'na, Meriç Nehri'nden törenle su basımı gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, " Meriç Nehri'nin su yönetiminin tek elden olması gerekiyor. Yani bütün havza tek kaynak olduğu için yönetimin de tek bir kaynaktan yapılmasının doğru olduğu kanaati oluştu. Meriç Nehri'nden her damla akan suyu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 12 Eylül'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı törenle, Çakmak Barajı Meriç Nehri İletim Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi. Bugün düzenlenen törenle de kuraklıkla mücadele kapsamında Çakmak Barajı'na Meriç Nehri'nden su basma işlemi başladı. Kış aylarında 75 milyon metreküp su tutulması hedeflenen barajın Meriç Havzası'ndaki üreticilere, yaz aylarında ihtiyaç duydukları suyu sağlaması amaçlanıyor. Bölgedeki su yönetiminin tek elden yapılabilmesi amacıyla harekete geçen sulama kooperatifleri, Hamzadere Sulama Birliği çatısı altında birleşti. Birliğin ismiyse alınan kararla 'Edirne Sulama Birliği' olarak değiştirildi.

'SU YÖNETİMİNİN TEK ELDEN OLMASI GEREKİYOR'

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çakmak Barajı'na giderek Meriç Nehri'nden su basım törenine katıldı. Vali Sezer, "Edirne'miz açısından hayırlı olduğuna inandığımız, çok güzel bir projenin burada su basma işini görmek için bulunuyoruz. Malumlarınız bundan yaklaşık 2 ay önce Tarım ve Orman Bakanı'mız buraya gelmiş, buradaki ilk Çakmak Barajı iletim hattından su basma işini onunla beraber gerçekleştirmiştik. Yıllardır hayalini kurduğumuz ve bütün Edirne'nin istediği Çakmak Barajı'nın suyla dolduğunu onunla beraber görmüştük. Deprem dönemine denk gelmesine rağmen yaklaşık 700 milyonun üzerindeki yatırım bu dönemde gerçekleştirilerek çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hayalini gerçekleştirdik. DSİ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Bizleri hiç yalnız bırakmayan, hem kuraklık döneminde, hem devasa projelerin hayata geçirmesinde yanımızda olan Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Vali Sezer, bölgedeki kuraklığa dikkat çekerek, "İki yıldır kuraklık yaşıyoruz. Ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Aldığımız tedbirlerle bu sene çiftçimiz, üreticimiz zarar görmeden zor şartlarda bu seneyi geçirdik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Bulgaristan'dan su aldık ve bu kriz dönemini atlattık. Geldiğimiz noktada şunu gördük. Meriç Nehri'nin su yönetiminin tek elden olması gerekiyor. Yani bütün havza tek kaynak olduğu için yönetimin de tek bir kaynaktan yapılmasının doğru olduğu kanaati oluştu. Bunun üzerine Hamzadere Sulama Birliği'nin bütün ile hitap edecek şekilde yeniden tüzüğünün değiştirilmesi ve adının da Edirne Sulama Birliği olarak değiştirilmesini üreticilerimizle, kooperatiflerimizle ve DSİ yönetimiyle görüştük. Onun üzerine de bir karar aldık. Hamzadere'nin yönetim merkezinin, bütün ilin üst kısmına ve alt kısmına hitap edecek şekilde Uzunköprü'ye taşınmasına, isminin Edirne Sulama Birliği olmasına ve su yönetiminin daha güçlendirilmiş bir birlikle beraber teknik personel, teknik yatırımlarla beraber su yönetiminin tek elden olması konusunda bir anlaşmaya vardık. Bunun üzerine de sulama kooperatifimiz de bir karar alarak buradaki pompa istasyonunun Hamzadere sulamaya aktarılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

'75 MİLYON METREKÜP SU BASACAĞIZ'

Üreticilerin beklentilerini karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Vali Sezer, "Suyu basma işi de bir maliyet işi. 75 milyon metreküp su basacağız. Bu maliyetin de Hamzadere'den karşılanarak bütün pompa istasyonlarının otomasyona bağlanmış şekilde, bu su basma işini gerçekleştirdiğini görmek üzere buradayız. Bizim tarımla uğraşan, üretimle uğraşan önemli bir kesimimiz var. O insanların da bir umudu var. Daha düzenli su almak ve daha fazla üretim yapmak. İnşallah attığımız adımlar buna destek olur diye temenni ediyoruz. Buna herkes destek versin. Buradaki tek amaç, önemli bir yatırım, tek amaç daha iyi bir şekilde üreticilerimize, çiftçilerimize su götürmek. Daha ucuz maliyetle su götürmek" diye konuştu.

Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Faruk Yücegök de sulama sezonuna kadar 75 milyon metreküp su basmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün yapımını tamamladığımız P2B istasyonumuzdan Çakmak Barajı'na su basmaya başladık. Bu yılki dediğimiz, yıllık 75 milyon metrekare su basmayı hedefliyoruz. Pompa binamızda 8 adet pompa bulunmakta. Bunun da kapasitesi 10 metreküp. Günlük olarak hedefimiz 800 bin metreküp su basmak. Bu yönde çalışmalarımızı başlattık. Sulama sezonuna kadar da 75 metreküp su basmayı hedefliyoruz" dedi.